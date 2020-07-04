ЭТИ щуки ГНУТ СПИННИНГ в дугу / ШИКАРНАЯ уха на КОСТРЕ / КОНКУРС

наш любимый магазин — https://fishingbaits.ru/

Промокод люблю рыбалку

Вводить его нужно при оформлении заказа и нажимать обновить.

На весь ваш заказ будет сделана 10% скидка.

спиннинг как у меня — https://fishingbaits.ru/catalog/detail/152938/

как выбрать спиннинг — http://slyfisher.ru/klass-spinninga.html

Друзья всем привет. наконец то у нас наступила хорошая погода и появилось свободное время для рыбалки. мы решили поехать на лодке и порыбачить на спиннинг. рыбалка на спиннинг в наших краях очень интересная. ехали в надежде поймать трофейную щуку и нам это удалось щуку ловили спиннингом на блесну. щука брала блесну очень жадно. так же остановились возле ручья и половили окуня на поплавочную удочку. одним словом рыбалка удалась. уже давно хотели приготовить уху на костре и показать вам. уверен наш рецепт вам очень понравится и так же воспользуетесь нашим советом на рыбалке. рыбалкой мы остались очень довольны. да и как вы видите за небольшой промежуток времени мы поймали достаточное количество рыбы. пишите какие вы хотите видеть рыбалки и на какие снасти. по возможности постараемся вам показать хорошие рыбалки в наших таежных местах.

Меня зовут Алексей, а супругу Светлана. Я простой человек, который очень любит проводить свободное время в окружении тайги, на рыбалке и природе. Но не только проводить, но и снимать весь процесс, монтировать и показывать видеосюжеты своему зрителю. Процесс этот сложный и долгий, поэтому я прошу Вас оценить мой труд! Подпишитесь на канал! Пишите комментарии, делитесь своим мнением!