Эта БЛЕСНА круче чем АЙФОН !!! / ТРОФЕЙНАЯ рыбалка на СПИННИНГ

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друзья всем привет. вот и очередной раз мы выехали на рыбалку. сразу скажу рыбалка получилась трофейная. блесна на которую ловила светлана круче чем айфон. на данную блесну светлана поймала уже не одну трофейную щуку. да и рыбалка на спиннинг можно сказать для нас самая любимая. когда ты выезжаешь на рыбалку на спиннинг ты никогда не знаешь какую рыбы ты поймаешь. и этим и интересна рыбалка на спиннинг. а когда у тебя берет трофейная рыба то тебя просто переполняют эмоции. надеюсь вам понравился наш выезд на рыбалку. а мы будем надеяться что на следующей рыбалке удача принесет нам очередной

Меня зовут Алексей, а супругу Светлана. Я простой человек, который очень любит проводить свободное время в окружении тайги, на рыбалке и природе. Но не только проводить, но и снимать весь процесс, монтировать и показывать видеосюжеты своему зрителю. Процесс этот сложный и долгий, поэтому я прошу Вас оценить мой труд! Подпишитесь на канал! Пишите комментарии, делитесь своим мнением!

#рыбалканапечоре #спиннинг #щука

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Водонепроницаемый жилет — https://youtu.be/NS0hB9kS55g

Спальный мешок зимняя романтика — https://youtu.be/AOQPkeZwlsY

Моя партнерская программа — https://creator.gtrussia.com/apply?referral=1013527

Зимняя рыбалка — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSGPSXaFrv2flKr5KXR6ZenN

Рыбалка на спиннинг — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSFmkwhhPnOmnNYAIlu7JrHg

Сбор ягод и грибов — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSHSQl1uFowRBDYPKcmHIDC7

Рыбалка на фидер — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSHEhCJb0JF0ISNpcTIEXoZJ

Мой канал https://www.youtube.com/channel/UCSWfLA-POhhPMAqtPl5KcPA

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