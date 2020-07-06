Дороги без вреда

Жидкость, которая используется для дезинфекции улиц поливочными машинами, как предупредила мэрия Сыктывкара: «абсолютно безвредная для растений, животных и людей». Дезинфекторы на основе поверхностно активных веществ, так называемых ПАВов помогут в короткие сроки уничтожить вирусы. Сегодня обработка затронула старую часть столицы. На очереди – санитарная обработка самых широких магистралей – Коммунистической и Октябрьского. На днях, техника приступит к обработке мест массового скопления и остановок.