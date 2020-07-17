День Рыбака 2020 Часть 2

Первую часть нашего семейного праздника День Рыбака 2020 можно посмотреть здесь : https://youtu.be/SBpMI8ZYH8Y Какой же День Рыбака и без ухи ! На уху мы рыбы наловили. На костре получилась отменная уха. Ну а дальше, до самого вечера были игры с детьми и просто классный отдых ! Праздник удался ! На моём канале также можно увидеть множество роликов про рыбалку и охоту, они все разложены по плейлистам. ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!! На бензин для поездок : Карта СБ 2202 2003 9597 6283