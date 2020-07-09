Аномальная жара в Республике Коми

Температура воздуха в Коми продолжает бить все мыслимые и немыслимые рекорды. К примеру, сегодня в Ухте, Вуктыле, Ижемском районе столбик термометра стремится к 35 градусам тепла. Такие же экстремальное высокие значения ожидаются и в столице республики. Это немного не дотянет до рекорда 1963 года, когда самая высокая температура лета была в июне и составила 35,5 градусов. О том, как переживают жару сыктывкарцы, и как обезопасить себя в жару, расскажет Наталия Военушкина.