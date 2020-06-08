В Сыктывкаре обсудили новые горизонты и перспективы театральной жизни.

Исполняющий обязанности Главы Республики Коми Владимир Уйба принял участие в заседании Координационного совета по культуре Северо-Западного федерального округа. Заседание состоялось 5 июня в формате видеоконференцсвязи.

В заседании приняли участие спецпредставитель Президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, художественный руководитель Александринского театра, член Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству Валерий Фокин, руководители учреждений культуры Северо-Западного федерального округа.

https://rkomi.ru/news/84655/