По поручению врио Главы Республики Коми Владимира Уйба для школ республики приобретено 52 автобуса.

Исполняющий обязанности Главы Республики Коми 25 июня провёл заседание Республиканской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Обсуждены вопросы обустройства пешеходных переходов; состояния дорог, по которым проходят маршруты школьных автобусов; обеспечения безопасности при организованной перевозке детей.

Заместитель министра образования, науки и молодёжной политики региона Максим Ганов доложил об исполнении поручения врио Главы Республики Коми по обеспечению школ региона автобусами. Министерством финансов региона выделено более 113 с половиной миллионов рублей на приобретение для общеобразовательных организаций 52 школьных автобусов. В настоящее время ведется работа по подготовке аукционной документации на закупку транспорта.

«Мы приняли беспрецедентные меры и выделили средства на приобретение автобусов. Сейчас работаем с Минпромторгом России, чтобы автобусы поступили до 1 сентября, — заявил Владимир Уйба. – Вы знаете, какая у нас непростая ситуация с финансированием, бюджет республики уже в дефиците. Но речь идёт о безопасности детей. Поэтому я настоятельно требую от глав муниципалитетов, чтобы автобусы были оперативно поставлены на учёт!».

https://rkomi.ru/news/85079/