Заседание исполкома межрегионального общественного движения «Коми войтыр»

Владимир Уйба обсудил с активом МОД «Коми войтыр» вопросы развития сельских территорий.

Исполняющий обязанности Главы Республики Коми принял участие в заседании исполкома межрегионального общественного движения «Коми войтыр». На заседании обсудили вопросы поддержки сельхозпроизводителей и развития спорта в сельских районах республики.

«Я продолжаю знакомиться с республикой – езжу по районам, встречаюсь с жителями, мы обсуждаем самые разные вопросы. Многие из них касаются развития сельских территорий, сельского хозяйства, — отметил Владимир Уйба. — Я вижу, как люди хотят жить и работать на своей земле, они не хотят никуда уезжать. И для меня это самое главное. Но надо, во-первых, создать достойные условия жизни для сельчан, во-вторых, дать возможность для развития тех, кто занимается сельским хозяйством. И сегодня, куда бы мы не приехали, основной вопрос заключается именно в этом – поддержать село и помочь сельхозпредприятиям встать на ноги».

https://rkomi.ru/news/85053/