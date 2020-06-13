ЗА ОКУНЕМ на ЖИВЦА / НАШ УЛОВ ЗА два ЧАСА

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Друзья всем привет. пока у нас стоит холодная и ветреная погода решили выбраться недалеко от дома на таежную реку. на печоре сейчас большая волна. но погода нам не испортила рыбалку. в этом ролике мы решили вам показать рыбалку на окуня. окуня мы ловили на живца и червя. но сейчас окунь видать жирует после нереста и очень хорошо брал на живца. ловили мы на обычные поплавочные удочки. рыбалка получилась очень интересной. да и погодным условиям не удалось испортить рыбалку. малька очень много на реке но поймали мы его только на потрошки от окуня. и сразу началась другая рыбалка. окунь при виде живца просто кидался на наживку. а к вечеру просто обрубило клев. скорее всего что живец отошел от места стоянки хищника. в эту рыбалку светлане удалось поймать крупного язя. получилась очень азартная рыбалка на таежной реке.а мы ждем когда наладится погода и будем выезжать на печору и ловить на спиннинг. уверен вам понравится наша очередная рыбалка. ну а сегодня мы опять решили выехать половить окуня, а что из этого получится вы увидите в следующем ролике.

Меня зовут Алексей, а супругу Светлана. Я простой человек, который очень любит проводить свободное время в окружении тайги, на рыбалке и природе. Но не только проводить, но и снимать весь процесс, монтировать и показывать видеосюжеты своему зрителю. Процесс этот сложный и долгий, поэтому я прошу Вас оценить мой труд! Подпишитесь на канал! Пишите комментарии, делитесь своим мнением!

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Водонепроницаемый жилет — https://youtu.be/NS0hB9kS55g

Спальный мешок зимняя романтика — https://youtu.be/AOQPkeZwlsY

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Зимняя рыбалка — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSGPSXaFrv2flKr5KXR6ZenN

Рыбалка на спиннинг — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSFmkwhhPnOmnNYAIlu7JrHg

Сбор ягод и грибов — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSHSQl1uFowRBDYPKcmHIDC7

Рыбалка на фидер — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSHEhCJb0JF0ISNpcTIEXoZJ

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