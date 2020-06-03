Я хотел бы остаться с тобой, но Путь настоящего БОЙЦА

Машина генерального директора телеканала «ТВ ГАЛО», «ТНТ Воркута»

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01 июня 2020 года в 01-00 (примерно) на ул. Ленинградской был совершён поджёг автомобиля, принадлежащего журналисту и руководителю телекомпании «ТНТ Воркута» Телеканала «ТВ Гало» Геннадию Князеву.

Геннадий находился в рабочем офисе, злоумышленники заблокировали входную дверь в помещение телекомпании и совершили поджог. К тушению пожара приступили случайные прохожие. Прибывшие на место происшествия сотрудники пожарной охраны с огнём справились довольно быстро. Ущерб уточняется, но Рено «Дастер» журналиста восстановлению, возможно не подлежит.

Напоминаем, недавно злоумышленником были безвозвратно повреждены шины на автомобиле Геннадия. По данному факту ведётся следствие, подозреваемый до сих пор находится на свободе