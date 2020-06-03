Врачебное сообщество ОНФ выступило в поддержку Лео Бокерии

Врачи и сообщество пациентов выразили возмущение оскорбительным комментарием блогера Навального, назвавшего уважаемых в России и во всем мире людей «позором страны». В число лиц, которых коснулся комментатор, вошел президент Лиги здоровья нации, кардиохирург Лео Бокерия. О необходимости каждому человеку, вне зависимости от его политических взглядов, хранить внутренние этические границы, напомнил член центральной ревизионной комиссии ОНФ, сопредседатель Всероссийского союза общественных объединений пациентов Юрий Жулев.

«Люди, о которых идет речь, очень много сделали для страны. Лео Бокерия пользуется безусловным авторитетом как в медицинском сообществе, так и среди пациентов. Он своими руками дал возможность жить огромному количеству людей. Поэтому за политическими играми не надо забывать о собственной элементарной этике и порядочности», – посоветовал Жулев.

Коллеги знаменитого кардиохирурга недоумевают, зачем политический игрок Навальный пал так низко.

«Я считаю, это низко и подло оскорблять людей, заслуживших свой авторитет трудом, работой и жизнью, тех людей, которые являются образцами для миллионов, – сказал эксперт ОНФ, доктор медицинских наук, профессор, главный педиатр Детской городской клинической больницы №9 им. Г.Н. Сперанского Андрей Продеус. – Особенно, если речь о людях, чье призвание – спасть людей, в частности – о Лео Бокерии. Человек, который позволяет себе говорить о таких людях «холуи», наверное, таков и сам. И ценности у него в жизни совершенно другие, не такие, как у нас».

«С целью заработать какие-то политические баллы человек позволил себе так судить врача, кардиолога с мировым именем. Я возмущен, – прокомментировал ситуацию главный врач Городищенской районной больницы Пензенской области, кандидат медицинских наук Алексей Каргин. – Ему не оценить, не ощутить, не представить себе тот грандиозный объем работы, тот уровень ответственности, который несут на себе врачи. Врач – неразрывная приставка с именем Лео Бокерии. Оскорбили не человека, оскорбили врача, спасшего тысячи людей».