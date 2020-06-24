Весновка 2020 Ночной заезд на Урагане Охота на уток

Вы думали, что Ураган после жёсткого выезда останется ждать первого снега ? Я тоже так думал. Но в последний момент планы поменялись и я всё таки решил заехать по новой. Наступила ночь, стемнело, ручьи разлились. Это был жёсткий заезд…но зато успел на утреннюю зорьку. И мы с Романом всё же добыли уток ! На моём канале также можно увидеть множество роликов про рыбалку и охоту, они все разложены по плейлистам. ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!! На бензин для поездок : Карта СБ 2202 2003 9597 6283