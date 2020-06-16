Свыше 45 тысяч доноров приняли участие во Всероссийском марафоне #ОставайсяДонором

Всероссийский марафон #ОставайсяДонором, который «Молодежка ОНФ» организовала совместно с Федеральным медико-биологическим агентством, объединил участников в 76 регионах страны. Акция проходила в период с 8 по 15 июня и была приурочена ко Всемирному дню донора, который ежегодно отмечается 14 июня.

8 июня руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова открыла Всероссийскую донорскую неделю в Центре крови ФМБА России.

«Пропаганду донорства можно приравнять к пропаганде здорового образа жизни, ведь все пришедшие на донацию проходят комплексное обследование организма, – отметила Вероника Игоревна. – Более того, согласно исследованиям ВОЗ, регулярная сдача крови способствует нормализации кровяного давления, уровня глюкозы в крови, гемостаза и ряда других показателей. Безопасная кровь жизненно необходима как для лечения, так и для экстренной медицинской помощи, применяется в чрезвычайных ситуациях и помогает спасать жизни матерей и новорожденных. Поэтому развитие Службы крови – это социальное, затрагивающее интересы всего общества направление, и основной упор сделан на поддержание и стимулирование кадрового донорства».

В республиках Алтай, Саха (Якутия), Амурской, Астраханской, Брянской, Кемеровской, Нижегородской, Омской, Орловской областях, Пермском, Алтайском, Красноярском, Забайкальском, Ставропольском краях, а также Приморье, Калмыкии и Севастополе донорами стали главы регионов. Также марафон поддержали известные спортсмены, деятели культуры и искусства. Среди них – чемпион XXVIII Олимпийских игр, многократный чемпион России, чемпион мира и Европы Александр Поветкин, актер театра и кино Станислав Дужников, фигуристка, актриса, певица и телеведущая Анна Семенович, музыкант и актер Митя Фомин, телеведущий и режиссер, актер театра и кино, музыкант Валдис Пельш.

К донорскому марафону присоединились участники и финалисты конкурса «Лидеры России», которые организовали на базе Центра крови ФМБА России двухдневную акцию. Спортсмены Ассоциации киокусинкай России поддерживают акцию #ОставайсяДонором уже второй раз. В апреле они так же сдавали кровь в данном учреждении.

«Сегодня в условиях сложной эпидемической обстановки важно напомнить согражданам о необходимости оставаться донором, несмотря на внешние факторы. Серия мероприятий донорской недели дает возможность проявить социальную активность и восполнить банк крови своего города для поддержания неснижаемого запаса высокоэффективных компонентов крови, – прокомментировала врио директора, главный врач Центра крови ФМБА России София Голосова. – Сохранение донорской активности во многих случаях является неотъемлемой частью своевременного оказания медицинской помощи пациентам с серьезными заболеваниями, а также экстренным больным».

Для привлечения участников к акции #ОставайсяДонором была организована рассылка через портал Госуслуг. Благодаря чему почти 9 тыс. человек подтвердили свое желание прийти и сдать кровь в период донорской недели. В их числе и почетные доноры России.

«Девиз «Молодежки ОНФ»: «Мы там, где нужна помощь». И он так же хорошо подходит к донорству. К нам присоединились известные актеры, певцы, музыканты, телеведущие, а также спортсмены – представители Федерации бокса России, Ассоциации киокусинкай России, Федерации дзюдо и многие другие. Также с нами кровь сдавали главы субъектов и волонтеры штабов #МыВместе. Врачи говорят, что у доноров «добро в крови». И это непростое время, которое мы сейчас переживаем, доказывает, что именно «добро» является универсальным языком общения в любых, даже самых сложных ситуациях. Я благодарен каждому, кто участвовал в марафоне #ОставайсяДонором», – отметил заместитель руководителя Исполкома ОНФ, член Центрального штаба Игорь Кастюкевич.

В рамках мероприятий Всероссийского марафона #ОставайсяДонором во всех учреждениях службы крови соблюдается комплекс противоэпидемиологических мероприятий, в т.ч. правила использования средств индивидуальной защиты, масочный режим.

Напоминаем, что донором может стать здоровый человек в возрасте старше 18 лет. Ознакомиться с перечнем противопоказаний и рекомендациями по подготовке к процедуре, а также с адресами учреждений и их актуальными «донорскими светофорами» можно на официальном интернет-портале Службы крови https://yadonor.ru/ и https://www.оставайсядонором.рф/