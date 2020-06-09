Стартовала Всероссийская донорская неделя #ОставайсяДонором!

Сегодня на площадке «МИА РОССИИ» прошла пресс-конференция, посвященная запуску Всероссийской акции #ОставайсяДонором, организованная «Молодежкой ОНФ» совместно со службой крови ФМБА России.

Недельный донорский марафон приурочен к Всемирному дню донора, который отмечается 14 июня. И хотя сегодня лечебные учреждения в стране имеют достаточные запасы донорской крови и ее компонентов для покрытия текущей потребности, запасы необходимо пополнять постоянно, чтобы предотвратить ее нехватку в будущем.

«Рады, что нашли таких союзников как «Молодежка ОНФ», «Волонтеры-медики». Это очень важные партнеры для нас, т.к. они представлены во всей России. И благодаря нашим партнерам к нам пришли новые доноры, как в столицах субъектов страны, так и в малочисленных населенных пунктах в регионах. А новые доноры – это наша новая кровь» – отметила начальник управления медицинского обеспечения конверсионных и экстремальных работ и службы крови ФМБА России Ольга Эйхлер.

Начало доброй донорской акции с участием волонтерских движений положила апрельская акция #ОставайсяДонором, которая прошла в 73 регионах страны, участие в которой приняли более тысячи человек.

«Мы благодарим Федерацию Бокса России, Российский Союз боевых искусств за то, что поддерживают наши акции по донорству крови. Сейчас присоединяются самые разные волонтерские организации, и просто неравнодушные жители – марафон стал по-настоящему народным. Благодаря рассылке через портал Госуслуги на процедуру донации уже записались порядка 9 тысяч человек, кроме того о своем желании поучаствовать в акции заявили 120 почетных доноров», – рассказал заместитель руководителя Исполкома ОНФ, член Центрального штаба ОНФ Игорь Кастюкевич.

Всех, кто примет участие во всероссийской донорской неделе, которая продлится до 15 июня включительно, ждет памятный сувенир от «Молодежки ОНФ». Каждый донор получит специальный значок, где будет указана его группа крови. Марафон стартовал с 8 июня, кровь уже сдают в республике Алтай, Якутии, Вологодской области, а так же в Москве, Кемеровской области, Владимирской, Архангельской, Амурской области и других регионах. Акцию поддержали известные спортсмены, в числе которых чемпион XXVIII Олимпийских игр, многократный чемпион России, чемпион мира и Европы Александр Поветкин.

«Я посвятил спорту много лет и не понаслышке знаю, когда состояние здоровья может поставить под угрозу карьеру и успех. Мне хорошо известно, как может быть необходима донорская кровь, очень часто в такие моменты вопрос идет о жизни и смерти. От доноров, от каждого из нас зависит, успеют ли медики провести плановую операцию или оказать экстренную помощь, если пациенту необходимо переливание крови», — отметил Александр Поветкин.

Все участники марафона #ОставайсяДонором, будут строго соблюдать требования индивидуальной безопасности, ведь сохранение здоровья доноров – безусловный приоритет для работников служб крови.

«Наша главная задача – сохранения здоровья самих доноров. Для нас крайне важно, чтобы человек пришел к нам здоровым и после процедуры сдачи крови таковым и оставался. Не смотря на то, что изоляционные мероприятия частично сняты, правила безопасности нужно соблюдать неукоснительно. В наших центрах везде организована система предварительной записи, чтобы не допускать скопления людей. Обязательно использование средств защиты – маски, перчатки, антисептики. Регулярная обработка помещений», – отметила Заместитель генерального директора НМИЦ гематологии Министерства здравоохранения РФ, главный внештатный трансфузиолог Министерства здравоохранения РФ Татьяна Гапонова.

Председатель Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» Павел Савчук напомнил на пресс – конференции об ответственном донорстве, а также отметил, что на базе пунктов крови будут организованы информационные стенды и онлайн флешмобы в социальных сетях.

Донором может стать здоровый человек в возрасте старше 18 лет. С подробным планом мероприятий, перечнем противопоказаний и рекомендациями по подготовке к сдаче крови, с «донорским светофором», а также с адресами станций переливаний крови можно ознакомиться на сайтах: https://yadonor.ru/ и https://www.оставайсядонором.рф/.