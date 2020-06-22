Сплав команды «Спутник — Коми» на плоту Часть 4 Последний причал Бухлоплота Конец Фильма

В честь Дня России был запланирован этот сплав.Встречный ветер не дал реализоваться задуманному. Но наша команда при любых обстоятельствах получила то, чего и желала. Это крутой отдых в кругу друзей. И вот наше путешествие подошло к концу. Плот причалил к берегу,и это была его последняя пристань… На моём канале также можно увидеть множество роликов про рыбалку и охоту, они все разложены по плейлистам. ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!! На бензин для поездок : Карта СБ 2202 2003 9597 6283