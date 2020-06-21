Сплав команды «Спутник — Коми» на плоту Часть 3 Гуляй, Россия

В честь Дня России футболисты команды "Спутник-Коми" решил сплавится на плоту от города Сыктывкар до Усть-Выми. Но сильный ветер против течения не давал осуществить задуманное. Но не смотря ни на что, команда не унывает. Супер отдых на природе ! Гуляй, Россия !!! Канал Дамира "ТяП ЛяП"https://www.youtube.com/channel/UCMhnSve5SIJ5T-OAdHz9qpA Канал "Сыктывкар Fishing 11"https://www.youtube.com/channel/UCdhDptfoUSR-iZu-ouk9CIw На моём канале также можно увидеть множество роликов про рыбалку и охоту, они все разложены по плейлистам. ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!! На бензин для поездок : Карта СБ 2202 2003 9597 6283