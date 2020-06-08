Совещание с представителями банковского сектора Республики Коми

Владимир Уйба провёл совещание с представителями банковского сектора республики по вопросам поддержки бизнеса и реализации антикризисных программ.

Совещание состоялось 5 июня. В нём приняли участие руководители банков, представленных на территории Коми.

Сегодня в Республике Коми работают 24 кредитные организации. С момента принятия Правительством Российской Федерации мер по поддержке бизнеса, практически все они подключились к этой работе.

С помощью банков реализуются специальные антикризисные программы поддержки бизнеса. В их числе: перенос платежей по кредитам на полгода (кредитные каникулы); кредиты под 0 % для поддержки занятости; кредиты под 2 % годовых на возобновление деятельности предприятий; кредиты для системообразующих организаций (5%) и другие. Помимо этого, в банках есть собственные программы поддержки предпринимателей.

https://rkomi.ru/news/84657/