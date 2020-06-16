САМ ПО СЕБЕ ГРИБАБАС / ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА НА ЛЕПКУ КРУЖКИ С ТАТЬЯНОЙ

🔥 Добровольное пожертвование https://www.donationalerts.com/r/johnklyuker

🔴 Ссылки на запасной донат и донат пейпал, если выше ссылка не работает

🔴 https://donatepay.ru/d/61035

🔴 PayPal https://streamlabs.com/john_klyuker (Голосовой донат пейпал, сообщение на экран)

🔵 Песня 130 руб (песня без мата), одну и ту же песню ставим не больше двух раз за стрим.

🔵 Караоке 130 руб.

🔵 Песня+танец 250 руб.(песня без мата)

🔵 Сигна 200 руб. (имена, ники без похабщины)

🔵 Показать сам чайник 100000 руб.

🔵 Зажечь свечу с добрыми пожеланиям 500 руб.

🔵 Бег на месте 5 минут 300 руб. (не более часа за стрим)

🔵 Джон отжимание 10 раз 200 руб. (2 раза за стрим или предварительно спросите)

🟡 Лопнуть шарик с номером задания 300 руб.

——ЗАДАНИЯ:

1. Сиамские близнецы, танец

2. Чат рулетка 15 минут с игрушечными носами.

3. Вести стрим 20 минут с лапшой на ушах.

4. Танец грибабаса с новыми движениями.

5. Караоке "Я убью тебя лодочник" поёт Джон.

6. Большая сигна в честь донатера.

7. Чат рулетка 20 минут.

8. Обзор ножа от Грибабаса.

9. Две песни караоке от Грибабаса.

10. Грибабас в чат рулетке 15 минут и старается использовать, как можно больше слов паразитов, вместе с Джоном.

11. Поджарить два колбасных шашлычка на щепках.

12. Прицепить большие уши, как у Чебурашки, синие глаза, красный нос.

13. Зажигаем свечу в честь донатера.

14. Продегустировать новый напиток.

15. Грибабас с закрытыми глазами определяет три предмета.

16. Продегустировать какой-то новый продукт.

🔵 Джон, приседания 50 раз (1 раз за стрим или предварительно спросите)+ песня 500 руб.

🔵 Выпить сырое яйцо — 700 рублей (не более 3 за стрим)

🔵 Разбить 10 яиц об голову Джона 1500 руб.

🔵 Лицо зубной пастой на 30 минут- 1000 рублей

🔵 Торт в лицо Джону 5000 руб.(торт покупается на следующий стрим для выполнения доната)

🔵 Джон рвёт футболку на себе 2000 руб.

🔵 Сделать футболку с различными вырезами и станцевать под вашу музыку 2000 руб.

🔵 Реклама вашего канала на стриме 300 руб.

🔵 Джон целуется с Маргаритой 1 минуту 7000 руб.(у Маргариты видны только губы и нос) донат на эту ссылку https://donatepay.ru/d/61035 в противном случае задание не выполняется.

🔵 Джон сбривает брови 50000 руб. донат на эту ссылку https://donatepay.ru/d/61035 в противном случае задание не выполняется.

🔵 Джон бреется на лысо 50000 руб. донат на эту ссылку https://donatepay.ru/d/61035 в противном случае задание не выполняется.

🔵 Маргарита приходит на стрим и участвует в стриме до окончания 2000$ донат на эту ссылку https://donatepay.ru/d/61035 в противном случае задание не выполняется.

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Снять "Ужин с Грибабасом" в одном из кафе города, в описании под видео, вы будете обозначены, как меценат ужина (3 тыс.руб.), а так же если у вас есть канал на ютубе мы его прорекламируем на ужине.

Почта для связи klyuker@gmail.com

Отправить нам посылку, индекс 140209, Московская область, г.Воскресенск, ул. Кагана д.23,

а/я-235, Нагорных Александру Леонидовичу

🔴 Канал где выходят наши видео https://www.youtube.com/channel/UCX1unGvusBNj_hJeh3Hi2VA?sub_confirmation=1

🔴 Группа в контакте https://vk.com/johnklyuker

🔴 Instagram https://www.instagram.com/klyuker/

⚠️ Модерация: уважайте друг друга в чате, что бы всё было хорошо. Нарушители удаляются, если модератор не увидел нарушения, предоставляйте скриншоты, адрес klyuker@gmail.com

😎 В чате могут дать бан за:

🔴 Ненормативную лексику

🔴 Рекламу

🔴 Оскорбления

🔴 Спам

🔴 За вопрос: хочешь женщину

🔴 За вопрос: Саня ты в порядке

🔴 За вопросы о Надимацуте

🔴 За вопрос о конкретном месте проживания, вся инфа которую мы хотели предоставить есть в описании.

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ПейПал paypal.me/johnklyuker

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