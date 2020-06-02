Рабочая встреча с врио директора Коми научного центра Уральского отделения РАН Алексеем Самариным

Владимир Уйба провёл встречу с врио директора Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук Алексеем Самариным.

Обсуждены вопросы развития науки и реализации научно-образовательного потенциала республики в реальном секторе экономики.

Временно исполняющий обязанности директора ФИЦ Коми НЦ УрО РАН Алексей Самарин рассказал Владимиру Уйба об основных направлениях деятельности институтов Коми научного центра, который в прошлом году отметил 75-летие. Руководитель региона выразил желание в ближайшее время посетить учреждение и встретиться с научными сотрудниками.

Владимир Уйба и Алексей Самарин обсудили также возможности участия Республики Коми в формировании научно-образовательных центров страны, планы по созданию которых отражены в майском указе Президента Российской Федерации Владимира Путина и являются одной из задач национального проекта «Наука».

https://rkomi.ru/news/84554/