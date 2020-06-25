Примерная колония

Руководитель Управления Службы исполнения наказаний Дмитрий Коновалов и Прокурор Коми Николай Егоров посетили ИК-1.

Вместе они оценили состояние законности и условия содержания осужденных в учреждении, а также организацию производственной деятельности. В качестве образцового примера им показали линию по производству топливных гранул, которая была открыта в феврале. Сейчас на новом оборудовании работают 10 человек. В колонии это уже второй объект, занимающийся переработкой отходов лесопиления.