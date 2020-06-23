Организованный ОНФ и РОЦИТ цифровой диктант по русскому языку с участием 12,5 тысячи человек подвел итоги тестирования

Участники цифрового диктанта по русскому языку получили свои результаты и сообщение о возможности пройти работу над ошибками. К акции присоединились 12 476 человек. Впервые диктант могли пройти жители России в возрасте 14 лет и старше в дистанционном формате на сайте цифрового диктанта: https://russian.digitaldictation.ru/ с 6 по 15 июня 2020 г.

Акцию организовали Народный фронт, Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ) и Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) при экспертной поддержке всемирной просветительской акции «Тотальный диктант».

Тест, который включал 36 вопросов на знание основных правил коммуникации, современных речевых оборотов, грамматики и пунктуации, разработал филологический совет «Тотального диктанта». По данным РОЦИТ, тест стал самым сложным для пользователей за все время работы платформы цифровойдиктант.рф. В среднем участники отвечали верно только на половину его вопросов. Средний балл всех участников цифрового диктанта по русскому языку составил 18 из 36 возможных. Стать отличниками, набрав максимальные 36 баллов, смогли лишь пять человек.

«Нам показалось важным провести в День русского языка диктант на знание именно современных слов, а не только классических норм. Здорово, что непростой тест прошли тысячи людей. И не очень здорово, что именно с некоторыми «цифровыми» оборотами у людей возникли проблемы. Например, 60% ошиблись в написании слова «хештег». С одной стороны, они только приживаются в русском, с другой – хочется, чтобы интернет, учитывая его популярность и влияние на умы, тоже был пространством грамотной речи. С учетом этого опыта, полагаю, есть смысл сделать такой цифровой диктант по русскому языку традиционным», – отметил заместитель руководителя Исполкома ОНФ Дмитрий Поликанов.

Молодежь в возрасте до 25 лет по результатам диктанта оказалась вне конкуренции в сравнении с более старшими участниками, показав не только грамотность по итогам теста, но и вовлеченность – наибольшее количество участников акции оказались именно из этой возрастной группы.

Чаще всего участники ошибались в вопросе, связанном с написанием н/нн. Более 60% ошиблись в написании словосочетания «считаные секунды», около 17% – «прощеное воскресенье», около 10% – «приданое невесты». Также особенно трудными для участников оказались вопросы, связанные с правильной постановкой ударения и расстановкой знаков препинания (запятых, скобок и тире).

О том, что правильным вопросом о времени является «До скОльких вы работаете?» знают только 18%. Большинство же (62%) ошибочно полагает, что верно говорить «До сколькИ вы работаете?». Кроме того, только каждый третий участник акции знает, что в речи лучше не использовать приветствие «Доброго времени суток», поскольку оно нарушает литературную норму.

Значительные сложности у пользователей также вызвали вопросы, касающиеся написания часто используемых заимствований, связанных с интернет-тематикой. В частности, только около 28% опрошенных знают, что сейчас одинаково правильно писать «доступ к интернету» и «доступ к Интернету». При этом каждый второй пользователь знает, что слово «интернет-магазин» пишется с маленькой буквы. О том, что в словах офлайн-мероприятие и онлайн-семинар нужен дефис, знает только каждый пятый участник акции. Слово «медиаконтент» слитно написали бы около 48%. Примечательно, что написание слов «блогер», «офлайн», «аккаунт» и «баннер» не вызвало трудностей у большинства участников (68% пользователей ответили верно).

«Для нас как организаторов акции стало открытием, что пользователи платформы цифровойдиктант.рф показывают более высокие результаты по цифровой грамотности, чем по русскому языку. Это говорит о том, что, постоянно находясь в цифровом мире, всем нам крайне важно не забывать поддерживать и свою базовую грамотность: знание основных правил русского языка, навыки письма и грамотной речи. Это одинаково важно как в реальной жизни, так и в онлайне», ­– подчеркнул директор РОЦИТ Сергей Гребенников.

В то же время, как свидетельствуют результаты теста, россияне хорошо знакомы с устоявшимися фразами. В число самых легких для пользователей вошли вопросы о значении фразеологизма «тертый калач» (91% правильных ответов) и слова «виртуальный» (76% правильных ответов). Также около 88% участников цифрового диктанта по русскому языку знают, что изучить происхождение слов можно в этимологическом словаре.