ОНФ в Коми в преддверии Дня России отметил участников фотоконкурса «Я и музей» в селе Выльгорт Сыктывдинского района

Фотоконкурс «Я и музей» в селе Выльгорт организовали Сыктывдинское музейное объединение, районная газета «Наша жизнь» и ОНФ в Коми. Ранее были подведены итоги конкурса. В преддверии Дня России активисты Народного фронта отметили его участников и выразили им благодарность.

«Региональное отделение ОНФ в Республике Коми выразило всем участникам и тем, кто оказал помощь и поддержку конкурсу, искреннюю благодарность за активное участие в культурной жизни Сыктывдинского района. Мы признательны людям за искреннее отношение к сохранению традиций и быта народа Коми края, за уважительное и бережное отношение к своей семье и к своей малой родине. Желаем всем успехов и рассчитываем на дальнейшее сотрудничество», — отметила сопредседатель регионального штаба ОНФ в Коми Елена Шумилова.

Ранее жюри конкурса присудило первое место Евгению Никифоровскому-Томову за снимок маленького сына Елисея рядом с раритетным самоваром. Второе место заняла Ирина Сивергина с фотографией у старинной печки. Третье место поделили Анна Налимова и Татьяна Чабанова-Новичкова с оригинальными снимками с копьями и ребят с большой деревянной ложкой.

Активисты ОНФ в Коми вручили участникам благодарственные письма и сладкие призы.

«Фотоконкурс «Я и музей», проведенный Сыктывдинским музейным объединением и газетой «Наша жизнь», состоялся в рамках проекта ОНФ «С чего начинается Родина». На награждении мы особо отметили участие в организации конкурса директора Сыктывдинского музейного объединения Владимира Муравьева и Максима Палия — солиста Государственного театра оперы и балета Республики Коми, лауреата международных конкурсов, который оказал содействие в подготовке видеоролика: он для фотоконкурса записал песню «С чего начинается Родина» в собственном исполнении», — рассказала руководитель исполкома ОНФ в Коми Елена Иванова.

Общественники отметили, что фотоконкурс «Я и музей» будет продолжен и в следующем году.