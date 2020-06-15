ОНФ в Коми провел в День России ряд акций и наградил участников фотоконкурса «Я и музей»

Активисты Общероссийского народного фронта в Республике Коми в День России провели не только патриотические акции, но и общественные мероприятия. В частности, представители ОНФ организовали акцию «Флаги России» и наградили в селе Выльгорт участников фотоконкурса «Я и музей» о семейных ценностях и истории родного края. Все мероприятия прошли в рамках акции #МыВместе.

12 июня благодаря усилиям активистов Народного фронта в Коми на жилых и общественных зданиях в Сыктывкаре появились российские триколоры. Член регионального штаба ОНФ Елена Иванова отметила, что флаг России – это не просто символ страны, он знаменует связь России с ее древней историей.

В этот же день общественники поздравили и наградили участников патриотического фотоконкурса «Я и музей» в селе Выльгорт. Конкурс был проведен в рамках проекта ОНФ «С чего начинается Родина» и направлен на сохранение традиций и быта народа республики, уважительного и бережного отношения к своей семье и к своей малой родине. Специально для конкурса солист Государственного театра оперы и балета Коми, лауреата международных конкурсов Максим Палий записал песню «С чего начинается Родина».

Кроме того, в День России активисты ОНФ совместно с депутатами Госсовета республики, представителями «Молодой гвардии», Совета отцов Коми, общественного совета при МВД по республике и регионального Союза женщин провели рейд по общественным территориям Сыктывкара на предмет безопасности детей.

«Свое внимание мы сосредоточили на общении с родителями в парках, на площадях и улицах Сыктывкара. А еще мы поздравляли горожан с Днем России и 240-летием столицы Коми, подарили им ленточки в цветах российского триколора», – рассказал эксперт ОНФ, председатель комитета по социальной политике Госсовета Коми Сергей Артеев.

По его словам, люди общались с общественниками с неподдельным удовольствием, благодарили за предостережения, говорили, что разделяют тревогу и стараются не оставлять детей без присмотра.

«Новости читаем каждый день и никого не радуют участившиеся в последнее время сообщения о том, что детей сбивают машины, они получают травмы, падают с высоты. Поэтому необходимо общими усилиями работать над решением вопроса детского травматизма», – добавил Артеев.

Примерно к семи годам ребенок предпринимает все больше попыток понять, что такое «самостоятельность», просится гулять в одиночку. Это самый травмоопасный период для детей, и родители не должны оставлять их одних на улице, предостерегли эксперты тематической площадки ОНФ «Образование» в Коми.

«В День России очень много семей и людей гуляли, отдыхали, все были настроены позитивно. Детей без присмотра родителей мы не встретили», – подытожила член регионального штаба ОНФ в Коми Галина Киселева.