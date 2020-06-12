ОНФ в Коми призвал региональные власти начать ремонт дороги к Аныбской переправе на границе Корткеросского и Усть-Куломского районов

Эксперты тематической площадки Общероссийского народного фронта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Республике Коми призвали региональное министерство строительства и дорожного хозяйства срочно начать ремонт дороги к Аныбской переправе через реку Вычегда, расположенной на границе Корткеросского и Усть-Куломского районов. Местные жители рассказали общественникам, что после паводкового периода транспортное сообщение по установленному здесь понтонному мосту не возобновилось из-за разбитости примыкающей к переправе дороги.

Переправа обеспечивает сообщение с населенными пунктами Аныб, Деревянск, Руч, Керес, Уръель, Эжоп и Лабором в Корткеросском и Усть-Куломском районах. Здесь установлен понтонный мост, отвечают за который корткеросские власти. Но транспортное сообщение не возобновлено по причине разбитости примыкающей к переправе дороги со стороны Усть-Кулома. Дорога находится в ведении республиканского ведомства.

Ремонт дороги к Аныбской переправе должен был начаться 8 июня 2020 г. Но мониторинг ОНФ в Коми показал, что этого не произошло.

«Лично побывал на переправе, посмотрел своими глазами – на сегодня никакие работы по ремонту дороги так и не начались. Понтонный Аныбский мост уже стоит. Можно было бы его поставить и раньше, но эффект был бы тот же, что и сейчас, – доехать до него по разбитой дороге все равно нельзя. Даже если легковой транспорт и проедет, то грузовой разрушит полотно дальше, что еще больше затруднит его восстановление», – сообщил временно исполняющий обязанности руководителя администрации Корткеросского района Константин Сажин.

Администрация района, отвечающая за понтонный мост, пока организовала через мост пешеходную переправу. Однако это не решает транспортную проблему граждан. Ведь Аныбская переправа обеспечивает населенные пункты, расположенные в десятках километров от понтонного моста. Например, поселок Уръел в Корткеросском районе расположен на расстоянии около 30 км от переправы.

«Региональное отделение ОНФ обратилось в министерство строительства и дорожного хозяйства Республики Коми с запросом, попросили взять ситуацию с ремонтом дороги к Аныбской переправе на особый контроль и незамедлительно начать ремонтные работы. От качества дороги и работы переправы зависят в том числе здоровье и жизнь граждан, ведь через этот путь жители обеспечиваются не только всем необходимым, но и получают медицинскую помощь», – прокомментировала член регионального штаба ОНФ в Коми Елена Иванова.