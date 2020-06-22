ОНФ в Коми добился ремонта убитых дорог на улицах Свободы и Банбана в Сыктывкаре

Активисты Общероссийского народного фронта в Республике Коми добились ремонта убитых дорог на улицах Свободы и Банбана в Сыктывкаре. По ним общественники особо остро ставили вопрос перед местными властями: участки давно были отмечены на интерактивном ресурсе проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог». Прислушавшись к доводам активистов ОНФ, летом 2020 г. власти отремонтировали указанные дороги. По итогам рейда общественники остались довольны качеством проведенных работ, отметив, что на участках осталось сделать лишь разметку.

«Вместе с журналистами мы неоднократно бывали с рейдами на улице Свободы. Это центр города, дорога здесь расположена у главного храма республики – Свято-Стефановского кафедрального собора. Несколько лет назад на улице Свободы расширили дорогу, но сделали это некачественно: участок сразу стал проваливаться и превратился в месиво трещин и ям, которые стали латать текущим ремонтом. Эксперты ОНФ в Коми не раз обращались к местным властям, говоря, что это пустая трата денег, а исправлять ситуацию необходимо с помощью капитального, а не ямочного ремонта. В итоге дорога вошла в план капремонта на 2020 год по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», – прокомментировал эксперт тематической площадки ОНФ «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Республике Коми Алексей Воронюк.

Дорога на улице Банбана была одной из самых убитых в Сыктывкаре. Здесь плотная жилая застройка, в том числе частная, но проехать, чтобы не повредить машину, было практически невозможно. Такая ситуация длилась долгое время. Тогда жители обратились в региональное отделение ОНФ, и общими усилиями удалось добиться результата.

«Вопросов по качеству проведенного капитального ремонта дороги на улице Банбана у нас пока не возникло. Как и на улице Свободы, здесь осталось сделать дорожную разметку. Надеемся, что подрядчики не будут тянуть с решением этого вопроса. Оставляем это на общественном контроле», – добавил Воронюк.

Активисты ОНФ в Коми отметили, что помимо дорог на улицах Свободы и Банбана, в 2020 г. в Сыктывкаре отремонтированы дороги на улицах Колхозной и Юхнина, которые также были отмечены на интерактивном ресурсе проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог». Качество их ремонта у общественников тоже не вызвало вопросов.

Как сообщили в администрации Сыктывкара, всего в рамках федерального нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД) в 2020 г. в городе планируют отремонтировать свыше 29 км дорог на 38 улицах.

«Опыт работы по БКАД у нас уже имеется. В прошлом году мы отремонтировали сопоставимую протяженность дорог, поэтому в текущем году используем наработанный опыт, чтобы организовать качественный процесс обновления уличной-дорожной сети», – сообщил начальник Управления ЖКХ администрации Сыктывкара Александр Гонтарь.

Активисты ОНФ в Коми отметили, что продолжат работать по проекту «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог»: в июне и августе 2020 г. они проведут рейды по проверке качества вновь отремонтированных дорог в Сыктывкаре.