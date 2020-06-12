ОНФ и Ассоциация развития финансовой грамотности предложили журналистам объединиться и противостоять мошенничеству

Финансовая грамотность должна воспитываться с песочницы, заявили эксперты ОНФ и Ассоциации развития финансовой грамотности и пригласили региональных журналистов к совместному просвещению россиян. По данным ЦБ, за 2019 г. мошенники похитили с карт граждан, используя различные схемы, более 6,5 млрд руб. Но формируется и встречное движение – за время режима самоизоляции усилилась роль волонтеров финансового просвещения.

«Мы сегодня здесь, чтобы подготовиться к осенней волне коронавируса и его экономических последствий, – обратилась к сотрудникам региональных СМИ, участникам конкурса ОНФ «Правда и справедливость» руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков», член открытого на площадке ОНФ штаба поддержки малого и среднего бизнеса, пострадавшего из-за пандемии, Евгения Лазарева. Она напомнила о предпринятых ОНФ мерах, направленных на смягчение удара по предпринимателям в результате распространения коронавируса. – Мы инициировали встречу с президентом, выходили с инициативами о поддержке, создавали инструкции, после принятия на государственном уровне решений об оказании мер поддержки оперативно проводили мониторинг – контроль за исполнением данных поручений. Не все, что вышло, верифицировалось предпринимательским сообществом. Мы хотим, чтобы та поддержка, которую предлагает государство, отвечала потребностям предпринимателей».

Эксперты ОНФ проанализировали более 140 тыс. сообщений с жалобами на финансовые преступления против граждан в открытых источниках, опубликованных с 29 марта по 15 мая. Пресс-секретарь проекта ОНФ «За права заемщиков» Александра Бурцева рассказала, что мошенники обещали людям отсрочки по выплате кредитов, компенсации, оформление пособий, возврат денег за авиационные билеты и отмененные концерты, услуги по диагностике заражения коронавирусной инфекцией, волонтерскую помощь. Также преступники рассылали письма со ссылками на фишинговые сайты, чтобы получить от граждан данные платежных карт или заставить их перейти на зараженные сайты, имитирующие официальные страницы Минздрава, Роспотребнадзора, Банка России, ВОЗ и т.п. 19% от числа проанализированных жалоб были ложным информированием о штрафах за нарушение мер самоизоляции и продаже универсальных пропусков.

На помощь населению пришли волонтеры финансового просвещения. В онлайн-мероприятиях, организованных при участии Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ), за три весенних месяца приняло участие более 15 тыс. человек, в основном учащиеся, студенты, учителя и преподаватели вузов. Спикеры и слушатели обсуждали использование цифровых инструментов, дискутировали о том, как не потеряться в медийном пространстве, при этом быть активным, а не пассивным пользователем финансовых продуктов.

«У нас очень активная молодежь, очень активное население, которое с радостью включается в финансовое просвещение, делится этой информацией, – отметил заместитель директора АРФГ Сергей Лочан. – То количество участников, которых мы собрали на нашей площадке за короткий промежуток времени, говорит о высоком интересе к теме финансовой грамотности. Пандемия отчасти раскрыла потенциал этого направления».

На конференции в ОНФ представители Ассоциации объявили региональным журналистам о старте 25 июня онлайн-марафона волонтеров финансового просвещения и пригласили корреспондентов региональных СМИ к участию в клубе журналистов.

«Во время пандемии мы на себе почувствовали рост потребности в достоверной информации в сфере финансов, – заявил доктор экономических наук, директор Ассоциации развития финансовой грамотности Вениамин Каганов. – Рост потребности, но не спроса. Люди пока не готовы информацию искать. Поэтому мы будем понимать потребности и формировать услуги, чтоб они превращались в спрос. Финансовая культура является частью культуры человека. Рост уровня финансовой грамотности через осознанное принятие решений приведет к росту благосостояния населения».

В планах АРФГ – организация на площадке клуба журналистов выступлений топовых экспертов, в том числе приглашенных по запросу участников проекта.