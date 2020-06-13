Несвоевременное объединение и оптимизация ВБСМП

Встреча с и. о. Министра здравоохранения РК Александровым, работников ВБСМП и руководства города Воркуты

Сергей Корсаков:

Реформаторы из сумрака

Как иначе назвать этих недопрофессоналов, которые устраивают подобное реформаторство на фоне мероприятий по сдерживанию короновирусной инфекции?

Слияние городской поликлиники и городской больницы скорой медицинской помощи к иному привести не могло. Потеря профессиональных ориентиров главным врачом Абзаловым — увы, чудовищна. Довести до эпидемии городскую больницу, производить кадровые манипуляции, далёкие от сути устроителей реструктуризации. Сами устроители смутно представляют, в какую серьёзную проблему они ввергают медицину Воркуты.

Господа! Занавес открылся и мы присутствуем на театре абсурда. Такого количества непрофессионалов в одной из самых важных частей нашего города мы ещё не встречали. Заметьте, в спор с ними вступила единственный Врач, имеющий за плечами громадный опыт лечения и администрирования.

И.о. министра здравоохранения действительно демонстрирует нам своё невежество. Речь идёт о людях, о больных, о врачах. Удивлённый взор на сидящего в углу Гурьева, наглый троллинг Чичериной и отсутствие разумности в этой дискуссии… Наше здравоохранение скатывается в пропасть забвения, единственный его руководитель мямлит как телепузик, а единственному Врачу стараются закрыть рот. Делают это нагло и непринуждённо, в нашем городе, оказывается проявились две величайшие личности фундаментальной медицины. Фамилия им — Гурьев и Чичерина. Ребят, а вы, собственно, кто такие? Зрители? За вас решат вашу судьбу. Светилы медицины вышли в эфир!