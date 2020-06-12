Моисеев обратился с заявлением по поводу оскорблений ветерана в Генпрокуратуру и СКР

Член Центрального штаба ОНФ, председатель Российского союза ветеранов, генерал армии Михаил Моисеев обратился к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину и генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой дать правовую оценку действиям Алексея Навального. В заявлении Российского союза ветеранов указывается, что Навальный публично оскорбил и оклеветал участника Великой Отечественной войны, полковника в отставке Игната Артеменко.

Напомним, 2 июня Навальный разместил в Telegram и Twitter ролик, где ветеран Игнат Артеменко был причислен к числу «продажных холуев» и «позору страны», а также назван предателем.

«Следствием оскорблений, нанесенных Навальным 93-летнему офицеру-фронтовику, стало резкое ухудшение его здоровья. Считаем, что никому не должно быть позволено безнаказанно оскорблять и глумиться над фронтовиками, тем более в год 75-летия Победы», – говорится в обращении.

В заявлении отмечается, что Артеменко с 17 лет воевал в партизанском отряде, а затем в действующей армии. Он участвовал во многих боевых операциях, был ранен. Награжден многими государственными наградами.

«Сравнение его с предателем оскорбительно для всех российских фронтовиков, недопустимо для страны, победившей фашизм. Считаем, что в действиях Навального А.А. присутствуют ряд признаков составов уголовного преступления, предусмотренных УК РФ. От лица участников и ветеранов Великой Отечественной войны мы требуем привлечь Навального А.А. к уголовной ответственности по всей строгости закона и защитить честь и достоинство полковника Артеменко И.С.», – указано в заявлении.