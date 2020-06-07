ЛЁДДД / стрим ГРИБАБАСА И КЛЮКЕРА

🔥 Добровольное пожертвование https://www.donationalerts.com/r/johnklyuker

🔴 Ссылки на запасной донат и донат пейпал, если выше ссылка не работает

🔴 https://donatepay.ru/d/61035

🔴 PayPal https://streamlabs.com/john_klyuker (Голосовой донат пейпал, сообщение на экран)

🔵 Песня 130 руб (песня без мата), одну и ту же песню ставим не больше двух раз за стрим.

🔵 Караоке 130 руб.

🔵 Песня+танец 250 руб.(песня без мата)

🔵 Сигна 200 руб. (имена, ники без похабщины)

🔵 Показать сам чайник 100000 руб.

🔵 Зажечь свечу с добрыми пожеланиям 500 руб.

🔵 Бег на месте 5 минут 300 руб. (не более часа за стрим)

🔵 Джон отжимание 10 раз 200 руб. (2 раза за стрим или предварительно спросите)

🟡 Лопнуть шарик с номером задания 300 руб.

——ЗАДАНИЯ:

1. Панда на 10 минут (выполняет Джон, закрашиваются вокруг глаз чёрным)

2. Сделать маску для лица из майонеза на 10 минут.

3. Продегустировать какой-то новый продукт.

4. Клюкер и Грибабас прицепляют к ушам пришепки и сидят так 10 минут.

5. Высыпать кружку муки на голову

6. Разбить 3 яйца об голову.

7. Грибабас с закрытыми глазами определяет три предмета.

8. Выпить сырое яйцо.

9. Чат рулетка 20 минут.

10. Джон носит Грибабаса на себе.

11. Продегустировать новый напиток.

12. Грибабас танцует выходами из за печки.

13. Джон приседает 50 раз.

14. Набить рот и стать хомячком.

15. Зажигаем свечу в честь донатера.

🔵 Джон, приседания 50 раз (1 раз за стрим или предварительно спросите)+ песня 500 руб.

🔵 Выпить сырое яйцо — 700 рублей (не более 3 за стрим)

🔵 Разбить 10 яиц об голову Джона 1500 руб.

🔵 Лицо зубной пастой на 30 минут- 1000 рублей

🔵 Торт в лицо Джону 5000 руб.(торт покупается на следующий стрим для выполнения доната)

🔵 Джон рвёт футболку на себе 2000 руб.

🔵 Сделать футболку с различными вырезами и станцевать под вашу музыку 2000 руб.

🔵 Реклама вашего канала на стриме 300 руб.

🔵 Джон целуется с Маргаритой 1 минуту 7000 руб.(у Маргариты видны только губы и нос) донат на эту ссылку https://donatepay.ru/d/61035 в противном случае задание не выполняется.

🔵 Джон сбривает брови 50000 руб. донат на эту ссылку https://donatepay.ru/d/61035 в противном случае задание не выполняется.

🔵 Джон бреется на лысо 50000 руб. донат на эту ссылку https://donatepay.ru/d/61035 в противном случае задание не выполняется.

🔵 Маргарита приходит на стрим и участвует в стриме до окончания 2000$ донат на эту ссылку https://donatepay.ru/d/61035 в противном случае задание не выполняется.

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Снять «Ужин с Грибабасом» в одном из кафе города, в описании под видео, вы будете обозначены, как меценат ужина (3 тыс.руб.), а так же если у вас есть канал на ютубе мы его прорекламируем на ужине.

Почта для связи klyuker@gmail.com

Отправить нам посылку, индекс 140209, Московская область, г.Воскресенск, ул. Кагана д.23,

а/я-235, Нагорных Александру Леонидовичу

🔴 Канал где выходят наши видео https://www.youtube.com/channel/UCX1unGvusBNj_hJeh3Hi2VA?sub_confirmation=1

🔴 Группа в контакте https://vk.com/johnklyuker

🔴 Instagram https://www.instagram.com/klyuker/

⚠️ Модерация: уважайте друг друга в чате, что бы всё было хорошо. Нарушители удаляются, если модератор не увидел нарушения, предоставляйте скриншоты, адрес klyuker@gmail.com

😎 В чате могут дать бан за:

🔴 Ненормативную лексику

🔴 Рекламу

🔴 Оскорбления

🔴 Спам

🔴 За вопрос: хочешь женщину

🔴 За вопрос: Саня ты в порядке

🔴 За вопросы о Надимацуте

🔴 За вопрос о конкретном месте проживания, вся инфа которую мы хотели предоставить есть в описании.

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ПейПал paypal.me/johnklyuker

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