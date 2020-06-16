Кузнецов сообщил Путину о выплатах 92% медиков надбавки за борьбу с коронавирусом

Руководитель Исполкома ОНФ Михаил Кузнецов представил президенту России Владимиру Путину в формате онлайновой видеоконференции результаты исследования ОНФ (проводилось в форме опросов) по реализации мер поддержки семьи, малых и средних предприятий, самозанятых, медицинских работников и безработных в период пандемии коронавируса.

«В рабочем порядке мы делимся результатами этих опросов с правительством для того, чтобы видеть все проблемные зоны и обмениваться мнениями по этому поводу», – отметил Кузнецов.

Он, в частности, сообщил главе государства, что по выплатам медицинским работникам за работу с инфицированными коронавирусом наблюдается очень хорошая динамика – практически у 92% урегулированы все выплаты, по оставшимся случаям идет выяснение с Минздравом и регионами, где созданы соответствующие комиссии.

Меры поддержки семьи оказались очень востребованными. Выплаты на детей до трех лет получили 81,5% обратившихся родителей, единственной проблемой здесь стало непонимание части обратившихся за пособием, что мера была рассчитана не на детей, уже достигших трехлетнего возраста. При этом затруднения с выплатами на детей от 3 до 16 лет отсутствуют, 85% опрошенных семей уже воспользовались этой мерой. По данным на 1 июня, выплаты на детей малоимущих от 3 до 7 лет ожидают 69%, здесь наблюдается положительная динамика, мониторинг продолжается.

Реализация мер поддержки малого и среднего бизнеса изучена в ходе опроса 3,5 тыс. предпринимателей в 85 субъектах. Самыми востребованными оказались гранты на выплату зарплаты, 52% опрошенных обратились за ними. 46% респондентов отметили, что эта мера в значительной степени позволяет им решить вопрос с зарплатой сотрудников. Самые высокие ожидания предприниматели связывают со льготным кредитованием под 2%, которое началось с 1 июня, мониторинг ОНФ по этой мере будет проведен позднее. Мера по мораторию на банкротство реализуется хорошо, только 0,3% сообщили о его производстве.

Более половины самозанятых (опрошено 9 тыс. человек в 23 пилотных регионах) указали, что что две основные меры – налоговый вычет и возврат налога, уплаченного в 2019 г., – рассматриваются ими как стимул оставаться в режиме самозанятости. При этом налоговый вычет фактически закрывает для 66% самозанятых вопрос налогов в 2020 г.

При оказании поддержки тех, кто потерял работу с 1 марта, наблюдается только одна проблема – около половины безработных рассказали о требовании дополнительных документов, которые не всегда можно было получить для представления в физическом виде.

В заключение Путин обратился к Кузнецову: «У меня к вам просьба продолжить тот мониторинг, о котором я вас просил и о результатах которого вы сейчас доложили. Это очень важно – обратная связь должна быть, также в тесном контакте с правительством, чтобы коллеги видели, понимали, что происходит, и оперативно на это реагировать».

Исследование Народного фронта проведено в партнерстве с Агентством стратегических инициатив, крупнейшим сервисом для самозанятых Youdo, Общественной палатой РФ, Фондом президентских грантов, Торгово-промышленной палатой РФ, объединениями работодателей «Опора России» и «Деловая Россия», участниками конкурса «Лидеры России», Всероссийским обществом инвалидов, Национальной медицинской палатой, организацией «Доктор на работе», Союзом матерей России, социальным проектом «Мама в праве» и другими общественными организациями, сотрудничающими с ОНФ.

Напомним, глава государства поручил 15 мая рабочей группе Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам вместе с Народным фронтом проанализировать эффективность реализации ключевых решений по поддержке граждан и экономики в связи с пандемией, а также проконтролировать исполнение этих решений.