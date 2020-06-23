Пазлы – это та игрушка, которая должна быть у каждого ребенка, а также очень нравятся взрослым. От игры с маленькими деталями большая польза: они развивают усидчивость и логическое мышление, сделают ваше чадо внимательным. Пазлы подходят для детей от 12 месяцев, и начать занятия необходимо с настолки с минимальным количеством деталей, постепенно увеличивая нагрузку. Малыши радуются, когда им удается самостоятельно собрать яркую картинку, у них появляется тяга к творчеству, рисованию. После игры пазл не обязательно разбирать: наклейте “поделку” на лист картона, это творение украсит комнату, а вы – будете чувствовать гордость за своего ребенка.

Обзор: какими бывают пазлы?

В ассортименте вы обнаружите пазлы из двух, четырех деталей, которые предназначены для самых маленьких. Взрослых людей увлекают более сложные задачи, поэтому если у вас достаточно времени для творчества, то приобретайте картинки на 3-5 тысяч деталей. Не обязательно заканчивать свой шедевр за один вечер: вы можете отложить сборку пазла до следующего дня, сделать данное занятие своим ритуалом перед сном. Почему пазлы полезны для взрослых? Потому что жизнь современного человека насыщена стрессами, проблемами, переживаниями, а сборка пазлов – это как медитация. Вы избавите голову от негативных мыслей, и всецело отдадитесь творчеству.

Какие можно купить пазлы?

На пазлах для детей нанесены изображения любимых персонажей из мультиков, ягод и фруктов, домашних животных. Вы без проблем найдете картинку, которая украсит комнату и идеально впишется в домашний интерьер. В серии пазлов для взрослых множество вариантов пейзажей, времен года, портретов, репродукций картин известных художников. Кроме обычных, “плоских” пазлов, существуют и более оригинальные модели, выполненные в технике 3D. На финише вы получите объемную конструкцию, собранную вами из различных материалов – дерева, металла, бумаги или пластика. В комплект входит описание процесса сборки, а на коробке нанесено изображение готового изделия. Мы гарантируем, что все пазлы прошли проверку на качество, не имеют дефектов, а детали идеально подходят друг к другу.

Широчайший ассортимент видов и производителей

Настольные игры из каталога изготовлены отечественными и иностранными фабриками, но в случае с пазлами, рекомендуем обратить внимание на “картины” польского производства, продукцию компаний “Trefl” и “Castorland”. Это невероятно качественные пазлы, которые не наносят вреда здоровью, с оригинальным дизайном. Все эти три составляющие очень важны при выборе пазлов для детей. Данные производители относятся к своим разработкам со всей ответственностью, поэтому вы можете быть уверены в безопасности подарка. Если вы повесите свой шедевр на стену в кабинете или гостиной, то обязательно привлечете восхищенные взгляды своих гостей. Теперь вы знаете, какой презент они ожидают от вас на ближайший праздник – подарите пазлы, сделайте сюрприз близкому другу!