К челленджу «Молодежки ОНФ» в честь Дня русского языка присоединились известные актеры, блогеры, спортсмены и иностранцы

В День русского языка «Молодежка ОНФ» проводит онлайн-челлендж, поддержать который можно, прочитав небольшой отрывок любимого произведения Александра Пушкина и разместив видео в социальных сетях «ВКонтакте» или Instagram с хештегами #деньрусскогоязыка и #молодежкаонф. Самые яркие исполнения стихов А.С. Пушкина войдут в федеральный ролик «Молодежки ОНФ».

В челлендже принимают участие известные актеры, блогеры, спортсмены. Акцию уже поддержал российский актер, лауреат Государственной премии РФ, народный артист РФ Сергей Безруков. Он прочел стихотворение «Пора, мой друг, пора!».

Шоумен и телеведущий, популярный блогер Рустам Солнцев записал видео с чтением отрывка «О сколько нам открытий чудных…».

Президент Фонда айкидо Польши, обладатель 7 дана айкидо Роберт Гембал рассказал, что с творчеством А.С. Пушкина он познакомился в старшей школе. «Вдруг я уловил мелодию и красоту его стихов. Хорошо помню свою учительницу русского языка, которая постоянно напоминала: учи не только слова, но и ударения. В творениях Пушкина я увидел широту и величие русской души», – поделился он воспоминаниями. Роберт Гембал зачитал отрывок из стихотворения «К Чаадаеву»:

«Пока сердца для чести живы,

Мой друг, отчизне посвятим

Души прекрасные порывы!»

«Это каждому поляку понятно без перевода – тогда я увидел, как много общих слов и понятий в наших языках и душах. Пушкин – это Россия. Произносишь Пушкин, думаешь – Россия», – добавил Роберт Гембал.

К челленджу также присоединились участники региональных команд «Молодежки ОНФ» – студенты российских вузов из Африки, Судана, Китая, Индии, Испании и других стран.

Участник челленджа из Воронежской области экваторогвинеец Кристиан Мба Эсиданг прочел строки из стихотворения «Я помню чудное мгновенье». «Русский язык – пожалуй, самый сложный для изучения, и при этом он очень насыщенный, богатый. Но если подходить к языку, как к выстроенной лингвистической системе, то можно постепенно освоить и грамматику, и разговорную речь. Чем я сейчас и занимаюсь. Поэзия Пушкина значительно расширяет мои познания. Его строки о любви звучат как красивая мелодия, хочу запомнить их и зачитать любимой девушке», – поделился Кристиан Мба Эсиданг.

Праздник связан с именем Александра Пушкина и традиционно отмечается в день рождения поэта.

«Именно языковая среда растит человека, определяет его мышление и культуру. Она же и формирует личность. Русский язык является не только средством общения, но еще и языком культуры, науки, межэтнического общения в нашей стране и каналом для выхода культур многих народов на мировую арену. Александр Сергеевич Пушкин – великий русский поэт. Давайте вместе почитаем его стихи в праздник», – отметил заместитель руководителя Исполкома ОНФ, член Центрального штаба ОНФ Игорь Кастюкевич.