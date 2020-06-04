Илья Семяшкин: «Мы выполняем общую задачу!»

3 июня городской округ «Вуктыл» с рабочим визитом посетил Илья Семяшкин, заместитель Председателя Правительства Республики Коми – министр труда, занятости и социальной защиты Республики Коми. На базе Центра социального обслуживания населения города Вуктыла состоялась встреча по снижению уровня бедности и повышению занятости населения, в которой приняли участие представители Центра по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения города Вуктыла, Центра занятости населения, Межрайонной инспекции ФНС России участок по г.Вуктылу, клиентской службы (на правах отдела) в г.Вуктыле УПФР в г.Ухте РК (межрайонного), администрации городского округа.