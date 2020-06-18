Эта ЯМА сделала ВСЮ РЫБАЛКУ / РЫБАЛКА на ХАРИУСА и НЕ ТОЛЬКО / ПО ТАЕЖНЫМ рекам

Друзья всем привет. 17 июня мы со Светланой решили выбраться на рыбалку на таежную реку. данный водоем находится не далеко от города. но рыбой таежная река очень богата. причем ловится разная рыба. рыбалка в основном была запланирована на хариуса и окуня. решили сделать пеший поход по реке с удочкам и спиннингом. на спиннинг в этот день рыба клевать просто отказывалась а вот поплавочная снасть очень порадовала. хорошо клевал хариус и окунь. данной рыбалкой мы остались очень довольны. нам удалось найти яму в которой стояла приличная стая окуня. окунь очень хорошо клевал на червя. поклевки были очень частые и рыба брала очень жадно. хоть была и плохая погода но рыбалку ей не удалось испортить. а окунь скорее всего стал на отдых в глубокой речной яме. и нам удалось найти рыбное место. изначально мы хотели поехать на рыбалку на другую реку. но из за погодных условий поехали на таежную реку. в ближайшие дни хотим выбраться на рыбалку с лодки на спиннинг. надеюсь нам удастся хорошо отловиться.

Меня зовут Алексей, а супругу Светлана. Я простой человек, который очень любит проводить свободное время в окружении тайги, на рыбалке и природе. Но не только проводить, но и снимать весь процесс, монтировать и показывать видеосюжеты своему зрителю. Процесс этот сложный и долгий, поэтому я прошу Вас оценить мой труд! Подпишитесь на канал! Пишите комментарии, делитесь своим мнением!

Для тех кто желает оказать помощь на развитие канала.Карта мир (Сбербанк): оформлена на Светлану

2202 2002 3365 4134

Водонепроницаемый жилет — https://youtu.be/NS0hB9kS55g

Спальный мешок зимняя романтика — https://youtu.be/AOQPkeZwlsY

Моя партнерская программа — https://creator.gtrussia.com/apply?referral=1013527

Зимняя рыбалка — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSGPSXaFrv2flKr5KXR6ZenN

Рыбалка на спиннинг — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSFmkwhhPnOmnNYAIlu7JrHg

Сбор ягод и грибов — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSHSQl1uFowRBDYPKcmHIDC7

Рыбалка на фидер — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSHEhCJb0JF0ISNpcTIEXoZJ

Мой канал https://www.youtube.com/channel/UCSWfLA-POhhPMAqtPl5KcPA

Я в контакте — https://vk.com/id28042172

Я в одноклассниках — https://ok.ru/profile/552744478541

Моя группа в контакте — https://vk.com/club145268577