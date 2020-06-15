Более 9 тысяч саженцев высадили участники региональных команд «Молодежки ОНФ» в «Садах памяти»

Участники «Молодежки ОНФ» поддержали международную акцию «Сад памяти», посвященную 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, и посадили более 9 тыс. деревьев. К акции присоединились команды Республики Коми, а сегодня в Омской и Мурманской областях ребята высадили еще 190 саженцев.

Омская команда высадила 75 сосен и берез в Красноярском сельском поселении Омского муниципального района. Место для посадки деревьев выбрано неслучайно. В годы Великой Отечественной войны центр Омского (тогда Кагановического) района переместился в село Красноярка. В 1941–1945 гг., по данным омского военного комиссариата, на территории района было мобилизовано 15 369 человек. Село Красноярка отправило на фронт 380 человек. Из них не вернулись с полей сражений 137 солдат, 39 – числятся пропавшими без вести. Их имена увековечены на мемориальных плитах памятника павшим односельчанам, открытого в мае 1985 г.

«На фронт уходили семьями. Поэтому сегодня нам так важно отдать дань памяти этим людям и их героическому подвигу», – рассказала участница команды «Молодежка ОНФ» Омской области Анастасия Ерахтина.

В Мурманской области ребята из «Молодежки ОНФ» высадили саженцы молодых рябин на Аллее памяти города Колы. Ребята дополнили сад, который начали формировать еще к 70-летию Победы. Он отгородит дома от проезжей части и круглый год будет дарить людям хорошее настроение.

«Для меня честь – участие в подобных мероприятиях. Благодаря людям, которые защищали нашу Родину и погибали на полях сражений, наше поколение имеет возможность жить. Фронтовики сделали все, чтобы мы не знали, что такое война. А мы в свою очередь обязаны сделать все, чтобы сохранить историческую правду для будущих поколений», – подчеркнул участник команды «Молодежка ОНФ» Мурманской области Дмитрий Митин.

В рамках международной акции «Сад памяти» планируется высадить 27 млн деревьев в память о 27 млн погибших в годы Великой Отечественной войны. На данный момент высажено уже более 22,6 млн деревьев. Организаторами международной акции «Сад памяти» выступают Фонд памяти полководцев Победы при поддержке Министерства природных ресурсов РФ, Федеральное агентство лесного хозяйства, Фонд президентских грантов и национальный проект «Экология».