Благодаря акции #МыВместе дети из 42 регионов побывали на дне рождения киностудии «Союзмультфильм»

10 июня состоялся праздничный онлайн-урок для детей из детских домов и многодетных семей, который в рамках акции взаимопомощи #МыВместе провели Общероссийский народный фронт, детский центр «Союзмультклуб» и «Союзмультфильм». Поздравить киностудию с 84-летием пришли 1674 ребенка.

«Мы очень признательны ОНФ за прекрасную возможность встретиться с такой обширной и благодарной аудиторией. Всегда приятно заниматься чем-то полезным, смотреть мультфильмы, а потом обсуждать их вместе. Наш детский центр принимает самых разных ребят: по возрасту, по увлечениям, а также из разных регионов. Ведь это так просто с новыми онлайн-программами. Как и офлайн, все они основаны на актуальных образовательных методиках и проводятся молодыми, но уже опытными специалистами по работе с детьми», – отметила руководитель детского центра «Союзмультклуб» Екатерина Слащева.

Ребят поделили на две группы: эфир для первой – прошел в 11:00, а часом позже к видеоуроку присоединилась вторая группа. Такое решение приняли организаторы, чтобы уникальная развивающая программа «Мультчтение» не теряла своей интерактивности из-за слишком большого количества участников.

Затем для обеих групп провели онлайн-урок «Простоквашинские истории». Ребятам предложили рассказать об эмоциях персонажей, а также выполнить задания от ведущей в своих альбомах для рисования. В течение 40 минут внимание детей было приковано к экранам – они радостно аплодировали, с интересом рисовали, а финал события вызвал неподдельный восторг: мероприятие завершилось просмотром любимого мультфильма «Простоквашино».

«Нельзя было не заметить, что программа увлекает не только детей, но и взрослых – родители, педагоги, работающие в детских домах, будто бы сами на минуту вернулись в детство. Мы вспомнили, как впервые познакомились с котом Матроскиным, Шариком, Дядей Федором и остальными героями. Такие эфиры объединяют поколения, помогают нам лучше понять ребят. Взрослым надо чаще вспоминать, что они тоже когда-то были детьми, окунаясь в самые теплые моменты жизни», – рассказала руководитель департамента развития общественных инициатив Елена Мильто.