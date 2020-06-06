Бактериологический реактор

Практически в центре посёлка Воргашор находится здание бывшей Бактериологической лаборатории.

Нам часто напоминают о том, что все возможные ситуации и предпосылки к развитию эпидемий и прочих бедствий со всеми признаками опасности для человека ликвидированы. Возможные вспышки пресловутого коронавируса практически купируются благодаря слаженной работе администрации города Воркуты и руководства ГБСМП, но в этих стенах представлена иная, ужасающая картина!

Тонкий слой битого медицинского стекла, валяющиеся пробирки и медицинские карты, запах перепревших медицинских реактивов или биологических образцов, взятых из пациентов больниц для исследований. Лабораторию бросили. Обстановка говорит о том, что её покидали в спешке и в предверии гипотетической очередной бомбёжки. Коробки с журналами, в которые кропотливо заносились записи о наших согражданах, их адреса и диагнозы. Лабораторный учёт не должен вестись в открытой форме, это личная тайна каждого человека. И нет законов, дающих право так обходится с личными данными человека. Каждый биологический образец, раскиданный по коридорам лаборатории, размазанный хулиганами и мародёрами по его стенам, аккуратно сложенный в шкафчиках имеет свою историю. Подчас страшную и возможно, история возникновения новых эпидемий скрывается именно под таким преступным отношением к здоровью отдельно стоящего посёлка, города, нации.

Небрежно брошенная лаборатория как символ хозяйствования всех видов администраций. Всех руководителей здравоохранения города — от Плантуса до Абзалова. Один — разворовавший и уничтоживший воргашорскую больницу, городскую профпатологию, и другой — старательной закрывший на всё глаза и безбожно врущий министру здравоохранения о том, что «всё в лаборатории в порядке».

Администрация посёлка и Администрация города Воркуты — с какими глазами можно завирать реальную информацию всем воркутинцам? Вводить в заблуждение Уйба и трубить о «регулярно обрабатываемых дезинфекциями» подъездов МКД — не обращая внимание на очевидную опасность?

Видимо, истина скрыта в мелочах. Таких. Лужи реагентов на полу, битое стекло, больничные истории воркутинцев, ёмкость с надписью «ВИЧ» и ртутные лампы, раскиданные по всему зданию. Всё самое ценное вырвали с корнями и вынесли, остался один биореактор, возможно, способный выдать на весь мир новый всплеск новых заражений новых заболеваний.

С горькой иронией смотрится попытка упорядочить и создать систему в борьбе с распространением коронавируса. Нет медикаментов, нет реагентов, не хватает ёмкостей для сбора и отправки образцов в лаборатории. А они здесь, под ногами, в коробках, уже непригодные. Как все наши герои медиафронта, пиарящие себя и без зазрения совести врущие по каждому удобному случаю поводу.