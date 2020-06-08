Акция «Сад Памяти» на территории Нювчимского лесничества

Владимир Уйба принял участие в акции «Сад Памяти».

6 июня, в рамках всероссийской акции, посвящённой 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, исполняющий обязанности Главы Республики Коми высадил сеянцы сосны в Сыктывдинском районе.

Акция состоялась на территории Нювчимского лесничества. В ней также приняли участие сотрудники Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, лесничеств, Коми лесопожарного центра, Центра защиты леса Республики Коми и добровольцы.

Новый сад заложен на четырёх гектарах и станет символом памяти о погибших в годы Великой Отечественной войны. Цель общероссийской акции – увековечить подвиг каждого воина, павшего на полях сражений.

https://rkomi.ru/news/84660/