Закрытие зимнего сезона 2019 — 2020 Последний лёд Часть 2 Зима вернулась

Северная весна изменчива.Ещё вчера светило солнце и не было никакого намёка на непогоду. А сегодня такое творится …Но плохая погода не может помешать хорошему отдыху ! В уютной рыбацкой избе не страшны ни снег, ни ветер. Отлично проводим время ! Первую часть нашей поездки можно посмотреть здесь : https://youtu.be/E-Amd0eefow На моём канале также можно увидеть множество роликов про рыбалку и охоту, они все разложены по плейлистам. ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА !!! На бензин для поездок в тайгу : Карта СБ 2202 2003 9597 6283