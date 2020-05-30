За ОКУНЕМ на поплавочную УДОЧКУ / ЧТО мы СДЕЛАЛИ с пойманной РЫБОЙ?

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Друзья всем привет. наконец то у нас начала ловиться рыба. решили выехать на пробную рыбалку по окуню. окунь довольно не плохо начал брать на поплавочную удочку. кто ловит рыбу на поплавочную удочку то знает насколько это азартная и увлекательная рыбалка. а когда попадаешь на шикарный клев на удочку то забываешь про все на свете. так все таки что мы сделали с пойманной рыбой? а всю пойманную рыбу мы отвезли на одно из таежных озер. мы надеемся что нам удастся зарыбить данный водоем. что у нас из этого получится мы вам обязательно покажем. уверен окунь и плотва приживутся в данном водоеме.

Меня зовут Алексей, а супругу Светлана. Я простой человек, который очень любит проводить свободное время в окружении тайги, на рыбалке и природе. Но не только проводить, но и снимать весь процесс, монтировать и показывать видеосюжеты своему зрителю. Процесс этот сложный и долгий, поэтому я прошу Вас оценить мой труд! Подпишитесь на канал! Пишите комментарии, делитесь своим мнением!

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Водонепроницаемый жилет — https://youtu.be/NS0hB9kS55g

Спальный мешок зимняя романтика — https://youtu.be/AOQPkeZwlsY

Моя партнерская программа — https://creator.gtrussia.com/apply?referral=1013527

Зимняя рыбалка — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSGPSXaFrv2flKr5KXR6ZenN

Рыбалка на спиннинг — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSFmkwhhPnOmnNYAIlu7JrHg

Сбор ягод и грибов — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSHSQl1uFowRBDYPKcmHIDC7

Рыбалка на фидер — https://www.youtube.com/playlist?list=PLo1B5Ib6vMSHEhCJb0JF0ISNpcTIEXoZJ

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