ВТК (1995). Юбилею Победы посвящается…

Из-за пандемии коронавируса и сохраняющихся ограничений мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, переносятся на неопределённый срок. Жителям России предлагают принять участие в различных онлайн-марафонах, посвященных этой памятной дате. «ВТК-24» продолжает подготовку к празднику и оцифровывает архивы, которые готовили наши коллеги 25 лет назад.

Сегодня мы представляем вашему вниманию традиционный отчетный концерт Детской музыкальной школы города Вуктыла, посвященный 50-летию Победы в Великой Отечественной войне. Со вступительным словом к присутствующим обращается Габриэлла Иосифовна Лешовская, директор Детской музыкальной школы г.Вуктыла (1995 год).