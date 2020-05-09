ВТК (1995): Торжественное собрание, посвящённое 50-летию Победы

Из-за пандемии коронавируса и сохраняющихся ограничений мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, переносятся на неопределённый срок. Жителям России предлагают принять участие в различных онлайн-марафонах, посвященных этой памятной дате. «ВТК-24» продолжает подготовку к празднику и оцифровывает архивы, которые готовили наши коллеги 25 лет назад.

Мы свято храним память о событиях Великой Отечественной войны, о которых мы знаем со слов наших отцов, дедов, прадедов. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию запись торжественного собрания, посвященного 50-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, участниками которой стали представители власти, общественных организаций, ветераны войны и труда и другие вуктыльцы.