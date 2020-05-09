ВТК (1995): Парад Победы в Вуктыле

Из-за пандемии коронавируса и сохраняющихся ограничений мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, переносятся на неопределённый срок. Жителям России предлагают принять участие в различных онлайн-марафонах, посвященных этой памятной дате. «ВТК-24» продолжает подготовку к празднику и оцифровывает архивы, которые готовили наши коллеги 25 лет назад.

Четким строем через городскую площадь шагают наши ветераны… Они ещё могут делиться с нами своими воспоминаниями. Они рядом с нами. Они навсегда останутся в наших сердцах…