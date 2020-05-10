ВТК 1995 Большой праздничный концерт ко Дню Победы

Большой праздничный концерт ко Дню Победы

Из-за пандемии коронавируса и сохраняющихся ограничений мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, переносятся на неопределённый срок. Жителям России предлагают принять участие в различных онлайн-марафонах, посвященных этой памятной дате. «ВТК-24» оцифровывает архивы, которые готовили наши коллеги 25 лет назад.

Сегодня мы предлагаем вашему вниманию видеозапись большого праздничного концерта, посвященного 50-летию Победы в Великой Отечественной войне, который состоялся в Вуктыле накануне 9 мая 1995 года.