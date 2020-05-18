Всероссийский конкурс для школьников «Большая перемена»

Продолжается прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе для школьников «Большая перемена». Конкурс направлен на выявление и формирование сообщества школьников с активной жизненной позицией, лидеров мнений. К участию в конкурсе приглашаются школьники в возрасте от 14 до 17 лет.

Также участники конкурса могут номинировать на конкурс свое учебное заведение. Это может быть не только школа, но и кружок или спортивная секция. Финалисты этой конкурсной программы получат денежные гранты по 2 миллиона рублей.

Организаторами конкурса выступают АНО «Россия – страна возможностей», проект «ПроеКТОриЯ», Российское движение школьников, ФГБУ «Роспатриотцентр». Партнёрами конкурса являются Mail.ru Group («ВКонтакте»), Сбербанк России.

Что такое «Большая перемена»?

Забудьте про стандарты — покажите за что тебя стоит ценить. На этом конкурсе нет привычных уроков и оценок, а задачи не берутся из учебников. Мы верим, что жизнь нельзя запереть в жесткие рамки, поэтому подготовили такие задания и активности, которые не имеют строгих ответов и готовых методов решения — любой подход, который работает, может оказаться выигрышным.

Этот конкурс для тех:

— Кто готов меняться и менять мир

— Кто хочет показать себя

— Кто умеет и не страшится действовать

Чтобы пройти в полуфинал, школьнику должно быть от 14 до 17 лет, он должен учиться в 8-10 классе. Но проходить тесты на платформе и участвовать в конкурсах в ВК: https://vk.com/bpcontest и получать призы, которые разыгрываются еженедельно, можно в любом возрасте. Главное – это школьник.

Регистрация до 23 июня 2020 г. на сайте «Больная перемена»: https://bolshayaperemena.online/