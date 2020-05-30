Впервые будут презентованы результаты исследования о влиянии COVID-19 на здоровье детей на площадке ОНФ

Первого июня Народный фронт в рамках акции #МыВместе проведет онлайн-конференцию «Дети и COVID-19». Участники конференции услышат первые данные исследования врача педиатра-иммунолога, телеведущего Андрея Продеуса о влиянии коронавируса на здоровье людей.

В конференции примут участие сопредседатель Центрального штаба ОНФ, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль, доктор медицинских наук, профессор, главный педиатр Детской городской клинической больницы №9 им. Г.Н. Сперанского Андрей Продеус, заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

Онлайн-конференция состоится 1 июня в 10.00 (мск). Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке.