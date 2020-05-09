Возложение цветов к мемориалам «Вечная слава» и «Скорбящий воин»

Владимир Уйба возложил цветы к мемориалам «Вечная слава» и «Скорбящий воин».

Сегодня, в День Великой Победы, временно исполняющий обязанности Главы Республики Коми почтил память павших в Великой Отечественной войне.

В этом году мероприятие состоялось при строгом соблюдении санитарных правил безопасности без участия ветеранов войны, тружеников тыла, членов Правительства Республики Коми, депутатов Государственного Совета, жителей и гостей столицы республики.

https://rkomi.ru/news/84061/