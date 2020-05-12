Волонтеры #МыВместе в Коми передали сыктывкарским медикам более пяти тысяч средств индивидуальной защиты

Участники акции #МыВместе – активисты Общероссийского народного фронта и «Волонтеры-медики» в Коми – передали в республиканские инфекционную и клиническую больницы в Сыктывкаре более 1,3 тыс. защитных костюмов с бахилами, 1 тыс. респираторов и 3 тыс. перчаток. Средства защиты были закуплены на денежные средства, собранные гражданами и предпринимательским сообществом на сайте мывместе2020.рф.

Врачи поблагодарили всех участников акции #МыВместе за помощь. «Эта поддержка очень важна и нужна. Спасибо Народного фронту и всем участникам акции», – поблагодарила заместитель главного врача республиканской клинической больницы Ирина Шевелева.

«Мы держим постоянную связь с лечебными учреждениями, чтобы быть в курсе текущих потребностей медперсонала и по возможности оперативно их удовлетворять. Так, мы провели мониторинг потребности медиков в средствах индивидуальной защиты и направили эти данные в волонтерский штаб #МыВместе. Борясь с опасной инфекцией, медики в первую очередь рискуют заразиться коронавирусом. В этих условиях крайне важно помочь медицинским работникам сохранить свое здоровье и не подвергать опасности окружающих, в том числе родных и близких, важно создать им максимально комфортные условия труда. Поэтому мы будем помогать медикам всем, чем сможем, до тех пор, пока коронавирус не будет побежден. Сегодня от врачей зависит, сколько человек придут к выздоровлению и как они перенесут болезнь», – сказала сопредседатель регионального штаба ОНФ, председатель Коми республиканской организации профсоюза работников здравоохранения РФ Ольга Федулова.

Эксперты ОНФ в Коми отметили, что нехватка средств индивидуальной защиты наблюдается во многих лечебных учреждениях республики. Информация об этом поступает в волонтерский штаб акции #МыВместе и там систематизируется.

«Мы продолжим оказывать помощь медикам. К участникам акции #МыВместе в Республике Коми присоединяются партнеры из самых различных сфер деятельности. Например, предприятия общественного питания бесплатно предоставляют врачам еду, средства массовой информации бесплатно раздают свежие издания медикам и пациентам больниц», – сообщила эксперт ОНФ в Коми, член ВОД «Волонтеры-медики» Елена Помаскина.

Она также добавила, что волонтеры акции #МыВместе в Коми оказывают помощь гражданам региона. Так, более двух тысяч людей получили помощь по прямым обращениям.

Напомним, акция #МыВместе проводится во всех регионах страны. Телефон горячей линии работает в круглосуточном режиме: 8 (800) 200-34-11. Позвонив по указанному номеру, пожилые и маломобильные граждане могут получить помощь в покупке и доставке продуктов, лекарств и оплате услуг ЖКХ. Чтобы стать волонтером, необходимо зарегистрироваться на сайте мывместе2020.рф.