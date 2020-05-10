Волонтерские штабы ОНФ в рамках акции #МыВместе помогают инвалидам подать заявления на технические средства реабилитации в Фонд социального страхования

Многие пожилые и маломобильные жители России по своим индивидуальным программам имеют право на получение технических средств реабилитации – тростей, кресел-колясок, слуховых аппаратов и других необходимых вещей. Для этого необходимо подать заявление в региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации. Это можно сделать как через портал госуслуг, так и через родственников или сотрудников ФСС. Однако сегодня граждане, соблюдая меры самоизоляции, лишены возможности своевременно подать такое заявление, а сотрудники ФСС по объективным обстоятельствам не могут обойти всех, кому нужна помощь.

Фонд социального страхования и Народный фронт объединили усилия, чтобы решить эту проблему, и заключили соглашение о сотрудничестве. Тем, у кого истекает срок действия программы реабилитации в период с 1 апреля по 1 октября, заполнить и подать это заявление помогут волонтерские штабы и «Молодежка ОНФ». Активисты забирают предзаполненные формы в отделениях ФСС, относят их нуждающимися гражданам, а потом возвращают заполненные назад.

При этом в целях безопасности прямые контакты между волонтерами и пожилыми людьми минимизированы, обеспечивается защита персональных данных. Вместе с заполнением и передачей заявлений волонтеры оказывают и другую помощь в рамках акции #МыВместе – доставляют продукты, лекарства, поздравляют с наступающим 9 Мая.

Заместитель руководителя Исполкома ОНФ Дмитрий Поликанов отмечает: «Мы там, где нужна помощь. На нашу горячую линию, которая приняла уже больше 2,5 миллиона звонков, обращаются не только пожилые граждане, но и люди с инвалидностью. Поэтому наше сотрудничество с ФСС – естественно: мы максимально быстро договорились о механизме и юридических тонкостях и рады этому партнерству. Уверен, что этот важный опыт взаимодействия будет востребован и после окончания пандемии».