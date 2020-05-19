В рамках акции #МыВместе стартовал челлендж #спасибомедикам

Сегодня, 19 мая, стартует благотворительная кампания #спасибомедикам. Пользователям платформы TikTok предлагается снять оригинальный короткий видеоролик и добавить хештег #МыВместе. За каждую публикацию компания перечислит 100 руб. в фонд акции #МыВместе. Эти средства пойдут на закупку средств индивидуальной защиты и медикаментов для медицинских учреждений по всей России. Инициатива призвана показать, насколько важен и ценен труд работников этой сферы.

«Сегодня более 400 тысяч медиков привлечены для борьбы с коронавирусом, дополнительно 6500 волонтеров помогают в медицинских организациях 58 регионов России. Все эти люди находятся на передовой, исполняют свой долг», – отметил председатель Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики», руководитель центра координации региональных волонтерских штабов #МыВместе Павел Савчук.

«С помощью этой кампании мы хотим выразить благодарность российским медицинским работникам за их невероятный труд. Они – настоящие герои этой борьбы и заслуживают признания, а еще они нуждаются в нашей помощи. Над этой кампанией работала большая команда, и мы верим, что каждый пользователь тоже может внести свой вклад и присоединиться к нам, чтобы сказать спасибо», – прокомментировала операционный менеджер TikTok Надежда Лапина.

Также в знак уважения и благодарности врачам 22 мая состоится благотворительный онлайн-концерт с участием группы «Мумий Тролль», Клавы Коки, ST и Мэвл. Артисты выступят из дома или из своих студий, а эфир выступлений будет доступен на официальном аккаунте @TikTokRussia.

Платформа для создания коротких видео TikTok пожертвует 25 млн руб. в фонд общероссийской акции #МыВместе на закупку средств индивидуальной защиты и медикаментов для медицинских учреждений по всей России. Из них 5 млн руб. – за участие в челлендже и онлайн-концерте: за каждый созданный пользователем видеоролик TikTok перечислит 100 руб., за каждого зрителя трансляции дополнительно переведет 10 руб. – сумма будет добавлена к прямому пожертвованию.

Кампания #спасибомедикам организована социальной сетью TikTok, ВОД «Волонтеры-медики» и Министерством здравоохранения Российской Федерации.

На сайте по адресу мывместе2020.рф каждый может предложить свою помощь, стать волонтером, узнать полезные новости.

Напомним, 21 марта Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики», Ассоциация волонтерских центров совместно с Общероссийским народным фронтом запустили Всероссийскую акцию #МыВместе и открыли горячую линию адресной поддержки пожилых людей 8 (800) 200-34-11. По всей стране развернуты волонтерские штабы помощи людям в ситуации распространения коронавирусной инфекции, в состав которых входят более 111 тыс. волонтеров.